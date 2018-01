Augusta, 20enne pestato perché "vestito da gay": ha perso un occhio

Uno studente di 20 anni è stato aggredito perché "vestito da gay". Operato d'urgenza, il ragazzo ha perso un occhio.

Un 23enne di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha prima preso in giro e poi picchiato uno studente di 20 anni che si trovava in compagnia di amici. Il motivo? Secondo l'aggressore era "vestito da gay". Come riportano i media locali, il giovane era insieme ai suoi amici quando Mirko Miduri, 23enne, si è avvinato con la sua macchina e ha iniziato a prendere in giro il ragazzo perché convinto della sua omosessualità.

Miduri è poi sceso dall'auto e ha iniziato a prenderlo a schiaffi. Lo studente non ha reagito alle provocazioni ma questo non è bastato a calmare l'ira del 23enne che è passato dagli schiaffi ai pugni sul viso. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa e operato d'urgenza, il 20enne ha perso un occhio.