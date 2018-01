Aumenta il prezzo del caffè al bar: a Torino il più caro d'Italia

Nel nuovo anno aumenta il costo del caffè al bar. Se l'espresso più caro in assoluto si paga a Torino dove il prezzo arriva a 1 euro e 10 centesimi, l'aumento più alto si registra a Roma. Con un +11,96% rispetto all'anno scorso, nella Capitale il caffè costa in media 1,03 euro. A rilevare la situazione nelle principali città italiane è la Federconsumatori.

Secondo gli ultimi dati, nei bar di quattro capoluoghi non basta la monetina da 1 euro per pagare l'espresso. Oltre a Torino e Roma, a Milano il caffè è arrivato a 1,08 euro (+8%), 1,04 euro (+1,96%) invece a Firenze.

Il primato in basso invece spetta a Napoli. Nella patria della 'tazzulella' si può bere un caffè con 0,91 euro (+5,81%). Pochi centesimi in più a Palermo: 0,94 euro (+2,17%).