Auto piomba su folla: terrore a Roccaraso

Terrore ieri mattina a Roccaraso proprio mentre erano in corso le celebrazioni della festa di San Rocco. Un suv, infatti, è piombato sulla folla travolgendo diversi pedoni ed alcune vetture parcheggiate in zona causando il ferimento in modo grave di un partecipante all’evento religioso.

L’episodio, che ha scatenato il panico tra le persone presenti in strada, è accaduto intorno alle 10 nella piazza principale Giovanni Leone. Dalle prime ricostruzioni è emerso che un settantenne del posto alla guida del suo fuoristrada, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa nella corsia opposta, in direzione della piazza. L’auto è andata a sbattere prima contro il segnale direzionale e di divieto di accesso a sinistra posizionato al centro della carreggiata e, poi, contro le fioriere e le barriere spartitraffico che delimitano le due corsie.

L’impatto è stato così violento che alcuni frammenti di cemento sono schizzati in aria ed hanno colpito alcuni presenti che stazionavano nella piazza. Le ferite peggiori le ha subite un anziano del posto che ha riportato lesioni agli arti inferiori e un lieve trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Castel di Sangro, che hanno trasportato la sfortunata vittima nell’ospedale cittadino per le prime cure. Ma, vista la situazione delicata, l’uomo è stato trasferimento in un nosocomio più attrezzato, in quanto i medici hanno constatato la necessità di sottoporlo ad un intervento chirurgico. Anche l’investitore è stato condotto nel presidio sangrino per accertamenti.

I carabinieri, intanto, hanno provveduto ad effettuare i rilievi sul luogo dove si è verificato l’incidente al fine di stabilire le cause che lo hanno provocato. Nella piazza si è recato anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, che ha fatto notare come, senza le fioriere spartitraffico, le conseguenze del’incidente sarebbero state molto più tragiche.