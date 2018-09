In Italia arrivano le prime autostrade elettrificate

Autostrade elettrificate al via. Anche in Italia sono in arrivo le prime linee e saranno sulla A35 Brebemi, nel tratto tra i caselli di Romani di Lombardia e Calcio

. I mezzi pesanti potranno quindi cominciare a viaggiare proprio come i vecchi filobus e tram, attaccati quindi alla rete. I chilometri di sperimentazione sono al momenti sono sei, naturalmente in entrambe le direzioni. I camion che potranno sfruttare la nuova linea a impatto zero sono veicolo ibridi, ciò significa che, una volta staccati dalla corsia speciale, potranno viaggiare in modalità elettrica.

"Il progetto di elettrificazione della Brebemi è una sfida che guardiamo con interesse, perché - spiega l'assessore di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi - va nella direzione di ridurre le emissioni e rendere maggiormente sostenibile il trasporto delle merci su gomma: l'idea, sperimentata in Germania e Svezia, è di applicare ai tir la tecnologia dei filobus. Nella nostra regione - aggiunge Terzi - ogni anno vengono movimentati su gomma oltre 300 milioni di tonnellate di prodotti: siamo il principale punto di partenza e di destinazione delle merci a livello italiano e tra i primi in Europa".