Aveva finto una malattia terminale: bigamo scoperto su Fb

Conduceva una doppia vita da bigamo e per riuscirci si era inventato una malattia terminale, un cancro che si sarebbe dovuto curare in un clinica nel nord dell'Inghilterra, lontano dal Sussex e dalla sua famiglia.

Il 59enne Michael Eels era quasi riuscito a farla franca, sfruttando una scusa assurda e piuttosto macabra, che gli aveva consentito di allontanarsi dalla moglie Andrea Etheridge e dai tre figli nel 2009 e di sposare Sally Howard, 58 anni. Con la donna, che aveva conosciuto online, si era fatto una nuova famiglia a Northumberland, nel nord-est dell'Inghilterra.

Non solo. Al futuro suocero aveva chiesto 4.500 euro per organizzare la cerimonia, ma nemmeno questo lo aveva fatto scoprire. La ragione per cui è caduta la sua copertura è un'altra, e molto più banale. Una cartolina elettronica di Natale scritta dalla prima moglie su facebook e trovata per caso dalla seconda, che non ha esitato a chiederle chi fosse e come conoscesse il marito.