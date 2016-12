"Babbo Natale non esiste": bufera sul direttore d'orchestra

Doveva essere un concerto per far divertire i bambini e fargli conoscere i loro beniamini dei cartoni animati ma il finale è stato diverso. Il direttore d'orchestra infatti ha vuto la brillante idea di concludere la serata svelando un segreto ai piccoli spettatori: "Comunque Babbo Natale non esiste".

Si è così concluso nella bufera lo spettacolo di "Disney in Concert: Frozen", tratto dal celebre film d'animazione della Disney, in programma ieri sera e questa sera all'Auditorium Parco della Musica, a Roma.

L'esclamazione "Babbo Natale non esiste" ha dato il via a una pioggia di critiche e insulti sulla pagina ufficiale dell'evento su Facebook, tanto da costringere gli amministratori a chiuderla. A denunciare la storia sui social è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ricostruito la dinamica della serata: "Ieri sera tante belle famigliole sono all'Auditorium a Roma ad assistere a Frozen della Disney - scrive l'opinionista su Facebook - Pare che durante gli applausi scroscianti alcuni genitori e bambini comincino ad alzarsi per andare via. A quel punto il direttore d'orchestra, stizzito, afferra il microfono e posseduto dalla perfidia del Grinch esclama: 'Comunque Babbo Natale non esiste!'".

Sipario - prosegue Lucarelli - Oggi gente che insulta sulla pagina ufficiale dell'evento 'Frozen Disney Roma', la pagina viene cancellata, ne nasce una nuova. Di nuovo insulti. Buon Natale eh". Tanti i commenti apparsi su un'altra pagina Facebook, 'Disney Frozen a Roma', dove in queste ore c'è stata una vera e propria levata di scudi da parte dei genitori: "Spettacolo bellissimo - scrive un'utente - rovinato dall'infelice uscita del direttore d'orchestra, che alla fine ha sentito il bisogno (chissà per quale motivo) di dover dire a tutti (e quindi ad una marea di bambini) che Babbo natale non esiste. Vergognoso".

"E' stato vergognoso!!!!!!!!!!!! - gli fa eco un altro utente - Qualcuno di voi sa come si possa fare una lamentela più efficace?" "Se portate i vostri bimbi a questo evento - avverte qualcun altro - state in guardia e pronti a tappare le orecchie ai vostri pargoli. Ieri l'esimio direttore d'orchestra, alla fine di uno splendido evento, ha rovinato tutto".

Immediata la replica da parte dello staff dell'Auditorium della Musica, che in seguito alle numerose lamentele apparse sulla propria pagina Facebook, ha deciso di scusarsi con il pubblico: "Siamo veramente dispiaciuti per quello che è accaduto a conclusione di questo concerto veramente meraviglioso - scrive lo staff - Siamo stati informati che il direttore d'orchestra si è scusato subito dopo il concerto con tutti i genitori presenti, sotto il palco e successivamente in biglietteria, per quella che è stata sicuramente un'uscita infelice".