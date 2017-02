Badante derubava l'anziana paziente: arrestata

Invece che accudire la paziente 94enne, la badante l’aveva sistematicamente derubata dei suoi gioielli. E il bottino era grosso, da far girar la testa: la donna, infatti, s’era appropriata di ori e preziosi per un valore vicino ai 30mila euro. Ma le indagini sono appena all'inizio e il valore dei beni sottratti all'anziana potrebbe essere ancora più alto.

È accaduto a Salerno dove l’infermiera privata è stata scoperta con le mani nel sacco dai carabinieri. Erano stati messi in allarme, i militari, da una chiamata arrivata al 112 e soprattutto da una nipote dell’anziana, resa sospettosa da troppi episodi strani, troppe “sparizioni” inspiegabili in quella casa.

La 94enne, ex gioielliera, teneva in casa alcune “scorte” invendute dal suo negozio, ormai chiuso. Le aveva conservate in un armadio in camera da letto. Cosa che, però, la badante aveva scoperto e di cui, evidentemente, aveva intenzione di approfittare. Giunti a casa dell’anziana, i carabinieri hanno fermato la badante, una 49enne, e hanno scoperto che s’era appropriata di sei anelli del valore di circa settemila euro.

Dopo la scoperta nell’abitazione della paziente, i militari hanno passato al setaccio l’appartamento dell’infermiera. E qui hanno trovato altri preziosi “scomparsi” dalla casa della sua datrice di lavore, collane e monili. Complessivamente, il valore di tutta la “merce” sarebbe da quantificare attorno ai 30mila euro.

La badante è stata fermata e ristretta al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima. Ma le indagini, come riporta La Città di Salerno, potrebbero essere appena all’inizio dato che, secondo quanto riferiscono i parenti dell’anziana gioielliera, i preziosi scomparsi sarebbero molti di più di quelli che sono stati effettivamente ritrovati dai carabinieri in casa dell’infermiera infedele.