Badante finisce sotto la metro Il video della spinta sui binari

Igor Trotta, 47 anni, resta in carcere. È accusato di tentato omicidio dopo aver spinto una donna sotto un convoglio della metro a Roma. La vittima del gesto folle dell'uomo, Micaela Castro Pizarro, una badante peruviana di 47 anni, nel corso dell'incidente-aggressione ha perso una mano. Nelle immagini della polizia di fatto si vede l'uomo mentre spinge la donna.



Il gip Vilma Passamonti ha convalidato il fermo e di fatto Trotta nel corso dell'interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità. Intanto il pm di Roma, Alberto Pioletti ha richeisto per l'uomo una perizia psichiatrica. Nel primo interrogatorio infatti l'uomo aveva affermato di aver "eseguito un ordine di Dio". Ora Trotta si trova nel centro clinico del carcere di Rebibbia a Roma. La perizia è stata affidata al professore Stefano Ferracuti che entro 45 giorni dovrà svolgere l'esame su Trotta per chiarire da dove è nato il gesto folle dell'uomo. (Clicca qui per guardare il video)