La banana rischia di scomparire, un fungo avvelenato sta distruggendo le piantagioni

La banana - frutto esotico per eccellenza da generazioni e generazioni - rischia di scomparire. Sì, perché un fungo che si abbarbica alle radice, partendo dal suolo, minaccia di la sua sopravvivenza. Il fungo ha già daneggiato il 30% delle coltivazioni in Asia e in Australia e ora il cotagio sta arrivando anche in Africa e Medioriente. Ma il disatro sarebbe epocale se il fungo avvelenato raggiungesse i Caraibi e l'America Latina dove vengono esportate l'85% delle banane del mondo.

Non tutte le banane, però, sono a rischio. Ma è proprio la varietà più consumata quella che rischia di sparire, ovvero la Cavendish, che pesa tra i 90 e i 200 grammi e ha una forma leggermente arcuata. La Cavendish è una varietà senza semi, e questo ha voluto dire moltissimo per la sua affermazione sui mercati. Ma la cosa ha un suo effetto indesiderato, perchè notoriamente un qualcosa che non ha semi non riproduce la specie, e questo è precisamente quello che accade.