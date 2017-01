Banche, ora il Pd chiede commissione d'inchiesta

Parte l’iter del decreto sulle banche e la tutela del risparmio in Senato. L’ufficio di presidenza della Commissione Finanze ha stabilito i tempi dei lavori. Il termine per la presentazione degli emendamenti al dl è fissato il 24 gennaio alle 12 e la Commissione punta a dare il via libera entro il 31 in modo da poter dare spazio all’esame del ddl per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulle banche. Il ciclo di audizioni partirà questa settimana: giovedì verrà ascoltato intorno alle 14 il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, martedì 17 gennaio sarà la volta di Bankitalia e Abi e mercoledì 18 sarà audita la Consob.

Saranno inoltre ascoltati due esperti universitari ed è stata richiesta la presenza di un rappresentante di Mps e di un alto rappresentante della Commissione europea. Si punta ad un primo voto il 25 gennaio, in commissione Finanze al Senato. Le discussioni per istituire la commissione procederanno parallelamente al dibattito sul decreto legge 'SalvaRisparmio', che ha permesso il salvataggio di Mps. Intanto il Pd ha presentato oggi la richiesta per l'istituzione della commissione. È questa infatti la nuova linea emersa alla vigilia della discussione alla Camera e al Senato delle mozioni. I dem hanno presentato una mozione per chiedere una commissione che accerti, tra l'altro, le responsabilità degli amministratori, degli enti di controllo e di vigilanza. Il Pd chiederà che la proposta per la commissione sia incardinata al Senato. La proposta, ricorda Forza Italia sulla sua pagina Facebook, era stata avanzata dagli azzurri nel dicembre 2015. "Commissione d’inchiesta subito. Forza Italia vuole la verità. Da più di un anno Forza Italia chiede l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario italiano. "Il Pd è d’accordo?" si legge nel post. E il plauso all’avallo dei democratici arriva da un tweet di Renato Brunetta che scrive: "Bene diciamo noi: che sia bicamerale e con presidenza a opposizione".