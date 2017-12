Banche, Tremonti al Pd: "Nel 2011 avete fatto schifoso colpo di Stato"

Uno scontro sulle banche tra Giulio Tremonti e Franco Mirabelli del Pd. Mentre il piddino cercava di riversare sui governi precedenti le colpe delle scelte di Renzi&co., l'ex ministro difende le scelte dell'allora governo Berlusconi e attacca contro il "colpo di stato" messo a segno "da voi" insieme a "Monti e Napolitano" (guarda il video).

In studio a La7 a condurre la puntata c'è Gaia Tortora. "Non ci sono solo le responsabilità politiche di chi ha fatto ora, ma anche quelle di chi ha previsto la crisi perà non ha fatto", dice Mirabelli. "Ma che cavolo dici?", ribatte Tremonti. La Tortora prova a chiedere "cosa doveva fare" per evitare la crisi bancaria e Mirabelli si lascia andare ad un "non fare le conferenze stampa a fianco del presidente del Consiglio dicendo che i ristoranti sono pieni e tutto va bene...".

A questa risposta anche la conduttrice rimane di sasso. E Tremonti allora attacca: "Questo è il tipico intervento suicida - dice l'ex ministro - Considerazioni finali 2011 Governatore della Banca d'Italia: il disavanzo pubblico è inferiore a quello medio dell'area Euro, appropriati sono l'obiettivo di pareggio di bilancio al 2014, la gestione e la spesa durante la crisi è stata prudente, lo sforzo che ci è richiesto è minore che in altri Paesi avanzati". Mirabelli allora provoca un po' l'ex ministro ("Tremonti non c'entra nulla con la crisi..."), che risponde: "No, io non c'entro con lo schifoso colpo di Stato che avete fatto voi, da agosto in poi, con Napolitano e Monti al servizio delle banche tedesche...".