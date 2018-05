Bari, arrestato un uomo con 47 chili di hashish nel cofano dell'auto

Una quantità davvero ingente di hashish, 47 chili, nel cofano dell'auto di un 51enne originario di Taranto in Puglia. A scoprirlo i carabinieri di Gioia del Colle, Comune in provincia di Bari. L'uomo è stato fermato nell'ambito dei controlli effettuati dai militari del comando provinciale di Bari, messi in atto a ridosso delle festività del 25 aprile e del primo maggio.



Il 51enne era alla guida di un’utilitaria, ieri mattina. Ha avuto un atteggiamento che ha insospettito un’autoradio dei carabinieri in perlustrazione: i militari transitavano fra Gioia del Colle e Taranto. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha cercato di lasciare la strada statale per immettersi in una delle vie secondarie.



Alla richiesta dei documenti d’identità, l’agitazione del 51enne è aumentata, come se stesse nascondendo qualcosa. I carabinieri, insospettiti, lo hanno perquisito. Hanno scoperto, così, due sacchi di plastica presenti nel cofano dell’utilitaria contenente l'hashish. Subito per l'uomo sono scattate le manette ed è stato portato nel carcere di Bari.

La droga rinvenuta è sottoposta a sequestro. Il valore al dettaglio della sostanza stupefacente immessa sul mercato è stato stimato in circa 500mila euro. Sono in corso le indagini per risalire alla provenienza della droga sequestrata e per scoprire se ci sono altri responsabili del traffico illecito.