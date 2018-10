Bari, atti vandalici nel cimitero, danneggiate alcune tombe

Diversi sono gli atti vandalici nel cimitero di Bari. Alcune tombe sono state danneggiate e si sono registrati contestualmente anche furti. A darne notizia il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". A lanciare l'allarme alcuni cittadini sul social network Facebook stanchi della situazione di degrado in cui versa il cimitero del capoluogo di regione pugliese. Tutto questo sta accadendo a pochi giorni dal 2 Novembre, il giorno della commemorazione dei defunti. I cittadini baresi chiedono maggiore controllo per le tombe dei loro cari per metter fine al degrado e al vandalismo.

Certo quello degli atti vandalici nel camposanto del capoluogo pugliese non è una novità. Il primo episodio del genere balzato agli onori della cronaca è quello della tomba dell'ex comandante della polizia municipale di Bari, Nicola Marzulli, morto prematuramente nei mesi scorsi. La sua lapide è stata sfregiata sei volte in un mese. L’Amministrazione comunale è chiamata a intervenire.