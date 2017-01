Bari, bimbo cade in cucina e un coccio gli taglia la gola

Un incidente domestico fatale. Un bambino di due anni si trovava a tavola con i genitori per cena, ma a un certo punto si è consumata la tragedia. Il piccolo, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, aveva in mano un piatto e sarebbe caduto mandando l'oggetto in frantumi. Un coccio però gli avrebbe tagliato la carotide. Il fatto è successo il 3 gennaio a Putignano, in provincia di Bari.

I genitori hanno portato subito il figlio prima all’ospedale di Putignano "Santa Maria degli Angeli", ma siccome il primo intervento non è riuscito a mettere il paziente in sicurezza, il piccolo è stato trasportato all’ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari. Purtroppo però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.