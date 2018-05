Bari, a casa di Pinuccio arriva un proiettile

"Dopo le sue inchieste di "Parentopoli" e "Appaltopoli" pugliese, Pinuccio ha ricevuto un proiettile. Coincidenze?". È la domanda che si pone in un post sulla pagina Facebook di Striscia la Notizia dopo che l'inviato dalla Puglia ha trovato nella cassetta postale della sua abitazione a Bari, un proiettile.



L’inviato di Striscia la Notizia, al secolo Alessio Giannone, si è occupato nell'ultimo mese di Parentopoli e Appaltopoli a Taranto. Il primo servizio ha smascherato un voto di scambio e ha portato alle dimissioni dell'ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Michele Mazzarano. Durante il servizio del tg satirico di Canale 5, una persona aveva accusato il politico di avergli promesso un posto di lavoro per due figli in cambio dell’uso gratuito di un locale, durante la campagna elettorale delle regionali nel 2015. A dare notizia del proiettile è proprio il sito di Striscia la Notizia.

Giannone ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri di Bari.



"Un gesto vile" lo ha definito proprio Michele Mazzarano, come si legge su La Gazzetta del Mezzogiorno.



Intanto le forze dell'ordine indagano sull'accaduto e Alessio, o meglio Pinuccio, preferisce non esprimersi oltre quello già pubblicato da Striscia.