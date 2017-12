Bari, lascia il frigorifero in pieno centro. Il sindaco lo smaschera: "Ecco lo schifoso dell'anno"

Il sindaco di Bari non è nuovo a denunciare pubblicamente chi trasgredisce le regole e anche questa volta non ci ha pensato due volte a spiegare sul suo proiflo Facebook cosa è successo.

Dopo aver denunciato sui social un cittadino che non ha raccolto i bisogni del suo cane, Antonio Decaro se l'è - giustamente -presa con un uomo che ha lasciato il suo frigorifero in pieno centro città. E così sulla sua pagina Facebook il sindaco ha scritto: "Signore e signori, ecco lo schifoso dell'anno. Con la fine del 2017 dovevamo incoranare lo schifoso dell'anno. Eccolo qua: lo 'scaricatore' di turno si esibisce nell'abbandono di un bel frigorifero, in corso Vittorio Emanuele (Bari, ndr), proprio durante il passeggio natalizio. Simpatico vero?".

E ancora: "Pensava di farla franca, contando sul fatto che i baresi, distratti dallo shopping delle feste, non si sarebbero accorti di questa dimostrazione di inciviltà, invece un cittadino ha fotografato la grande impresa. Lo 'scaricatore' è stato multato e ora spero abbia capito che la città non è una discarica".

Poi il sindaco di Bari si rivolge ai suoi cittadini: "Ora, vi sembra giusto che mentre cittadini, commercianti e amministrazione tutti insieme ci stiamo impegnando per addobbare la città per le feste e attirare gente anche dagli altri comuni, ci sia qualcuno che cerchi di demolire così l'immagine della nostra città? A me no. E anche se in tanti pensano che questa contro gli incivili sia una battaglia persa, io non mi arrendo e a giudicare dal numero di segnalazioni che arrivano dai cittadini, quelli che non si arrendono sono la maggioranza".