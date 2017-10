Bari, mamma di un bimbo disabile: "Il prete non lo vuole a messa perché potrebbe disturbare gli altri"

Un bambino di dieci anni con un lieve ritardo cognitivo e un deficit comportamentale non può partecipare alla messa perché "può disturbare gli altri".

L'ennessima storia di discriminazione, raccontata da Repubblica.it, è avvenuta a Bari, nella parrocchia Santa Croce di in via Crisanzio. Secondo il racconto di una mamma, don Vito Marziliano avrebbe negato al figlio, affetto da un lieve ritardo cognitivo e un deficit comportamentale, di partecipare al catechismo e alla messa perchè " la sua presenza non permetterebbe agli altri bambini di seguire la celebrazione ". La storia inizia circa un anno fa quando la donna, andata a un incontro con le altre mamme, prova a parlare con il parrocco per iscrivere il figlio al catechismo. In quell'occasione, le venne detto di parlare della questione in privato. Decide di lasciar perdere.