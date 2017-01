Bari, morto bimbo di due anni: aveva ingoiato un chewing gum ed è rimasto soffocato

Un bambino di due anni è morto all'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove era ricoverato in terapia intensiva dal 27 dicembre scorso dopo che all'interno di un centro commerciale di Triggiano aveva ingoiato una gomma da masticare.

La chewing gum gli aveva ostruito le vie respiratorie provocando il soffocamento del piccolo. Nonostante i primi tentativi di disostruzione del canale respiratorio il bambino era arrivato in ospedale in condizioni molto gravi e il quadro clinico si è aggravato fino al decessso per arresto cardiaco.

È morto la notte scorsa intorno all'una di notte dopo una lunga agonia. Il bambino, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha ingerito la gomma da masticare probabilmente a seguito di una caduta.