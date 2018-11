Bari, primato di furti d'auto

Primato pugliese per i furti di auto. A Bari e provincia (in totale quarantuno Comuni) spariscono, in media, diciannove automobili al giorno. Un record da guinness dei primati, secondo in Italia solo - e restiamo in Puglia - alla provincia Bat (che comprende dieci paesi) dove nell'arco di un solo anno sono stati denunciati ben 587 furti. I dati si riferiscono al 2017 e sono stati pubblicati dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Si tratta di casi denunciati in cui sono intervenute le forze dell'ordine. Viene ritrovata meno della metà dei veicoli rubati. Solitamente questo accade nelle trentasei ore successive al furto. Le percentuali sembrano essere confermate anche per l'anno in corso. Certo ci vorrà ancora tempo per tirare le somme rispetto al 2018. Ad ogni modo emerge una grande piaga criminale e sociale. In tutta la provincia Bat c'è un furto d'auto ogni centomila abitanti.

A seguire, dopo Bat e Bari, al quinto posto della poco lusinghiera "hit parade" dei furti d'auto si posiziona la provincia foggiana con 2 mila 916 denunce nel 2017, cioè 447 furti ogni centomila abitanti.



Restando ancora in Puglia, Brindisi è all’ottavo posto e Taranto al decimo. Insomma la regione primeggia per questo tipo di crimini. A salvarsi dal triste primato è Lecce che si trova al sedicesimo posto, lontana dalle altre province.

Ma cosa accade dopo che un'auto viene rubata? Molto spesso viene smantellata e i suoi pezzi vengono rivenduti al mercato nero. Tra le auto considerate più facili da rubare e più appetibili c'è la Fiat Panda seguita dalla Fiat Punto e dalla Volkswagen Golf.

Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", l'Italia costituisce a livello europeo una delle maggiori fonti di approvvigionamento di vetture e pezzi di ricambio. Non solo quindi il mercato nazionale, ma anche quello estero guarda a questo volume illecito di affari che fa molta gola.