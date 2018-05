Bari, 45enne trovato accoltellato davanti ad una scuola media

Un macabro ritorno a scuola per gli alunni della scuola media "Amedeo D'Aosta" di Bari. È stato trovato un uomo di 45 anni riverso per terra, in gravi condizioni, sulla rampa per i disabili dell'istituto scolastico, questa mattina, intorno alle otto. Poco prima che gli studenti entrassero a scuola. A darne notizia è il quotidiano La Repubblica.



A chiamare i soccorsi un cittadino che si è accorto della vittima. Pensava si trattasse di un ubriaco che non dava segni di vita. Invece, l'uomo aveva delle ferite all'altezza dei polmoni. Si pensava fossero inizialmente colpi d'arma da fuoco. Invece si è scoperto, una volta portato in ospedale, trattarsi di ferite inferte con un'arma da taglio.



Secondo le prime indagini, la vittima sarebbe stata colpita intorno alle sette di questa mattina. Non sono ancora chiare le dinamiche e le condizioni dell'uomo che, sarebbe morto dissanguato se nessuno si fosse accorto di lui poco dopo l'accoltellamento.