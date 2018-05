Bari, la tomba del vigile sfregiata 6 volte in 2 mesi

Non ha pace la foto della tomba dell'ex comandante della polizia municipale di Bari, Nicola Marzulli, morto prematuramente nei mesi scorsi.E' stata sfregiata sei volte in due mesi. A darne notizia è il quotidiano regionale La Gazzetta del Mezzogiorno.

Inutili le richieste di aiuto della moglie, preoccupata per i continui gesti di vandalismo a scapito del luogo in cui è sepolto il marito. Il generale Nicola Marzulli è morto per un malore in casa il mercoledì delle Ceneri.

Ad essere sfregiati da ignoti il volto e gli occhi della foto apposta sulla lapide. Sono stati strappati anche i fili della lampada votiva ed è stato portato via il lume dalla tomba del comandante.

Marzuoli era soprannominato "il comandante gentiluomo". "Amava profondamente i baresi al punto tale da restare fino all’alba per garantire loro la sicurezza durante grandi eventi come il G7 o la festa patronale di San Nicola." si legge sul giornale on line di Bari "Borderline24".

Intanto è stata aperta un'indagine per scovare i responsabili dei ripetuti gesti vandalici e saranno ripristinate le telecamere che, in corrispondenza della tomba del generale, sono state messe fuori uso.