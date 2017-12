Bari, a spasso con un elefante

Surreale, al di là di ogni immaginazione. Si sprecherebbero gli aggettivi e certo ci si chiede: casa penseranno gli amanti degli animali? A spasso per le vie di Bari, non più solo i cani, i migliori amici a dell'uomo, ma anche gli elefanti che con il sud hanno dimestichezza dai tempi di Annibale. Come si vede nella foto riportata dal quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", il "piccolo" elefante è uscito con il suo padrone, l’addetto di un circo, per fare “due passi” nel capoluogo pugliese.

Certo, il marciapiede è un po' piccolo per contenere il pachiderma. Passeggiavano in Via Napoli, una via della città, tra lo sbalordimento dei passanti alla guida delle loro auto. Tanti a fotografare e l'immagine è diventata subito virale invadendo i social. Non è la prima volta che in Puglia si assiste a scene di questo tipo. Lo scorso luglio, infatti, a Porto Cesareo, nota località turistica in provincia di Lecce, nel Salento, un elefante si era allontanato da solo dal circo per fare un “giro” in paese. Insomma dopo i cinghiali liberi a spasso con alcuni residenti che davano loro da mangiare come se fossero cani randagi, è la volta degli elefanti. La Puglia, e Bari in particolare, potrebbero essere elette a regione e città in cui gli animali esotici sono di… casa.