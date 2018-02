Bari, tir travolge un'auto della polizia stradale: due agenti feriti

Una volante della polizia stradale di Bari è stata travolta e distrutta da un tir sull'A14 adriatica all'altezza di Molfetta, in provincia del capoluogo barese, ieri intorno alle 4 del pomeriggio nei pressi dell'area di servizio Dolmen a Bisceglie.

I due agenti all'interno della vettura hanno riportato entrambi ferite, per fortuna non gravi, e all'ospedale sono stati loro diagnosticati sette giorni di prognosi. Si può parlare a ragione, per una volta, di una vera e propria tragedia sfiorata.

La pattuglia della Polstrada era ferma sulla corsia di emergenza a bordo dell'autostrada per prestare soccorso a un automobilista che si era fermato con l'automobile in panne.

Mentre i poliziotti erano intenti ad aiutare il guidatore in difficoltà alle loro spalle è sopraggiunto un mezzo pesante che ha tamponato violentemente l'auto della polizia. Sul posto è subito intervenuto il personale della Brigata San Marco della Marina militare che si trovava, racconta la Gazzetta del Mezzogiorno, nei pressi del luogo dell'incidente.