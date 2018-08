Barletta, anziano vaga sui binari: salvato in extremis dalla polizia

Vagava sui binari della stazione di Barletta, un Comune della provincia Bat, in Puglia, con un treno in arrivo. Si tratta di un ultraottantenne che probabilmente voleva farla finita o, semplicemente, non si è reso conto del rischio che stava correndo. A salvarlo, però, l'intervento tempestivo di due poliziotti del commissariato di Barletta. L'anziano è stato messo in salvo in extremis perché su quei binari stava arrivando un treno ad alta velocità. L'uomo era in evidente stato confusionale. A darne notizia il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Ad accorgersi dell'80enne alcune persone che lo hanno visto e si sono rese subito conto del pericolo. È stata allertata la polizia. I due agenti giunti sul posto hanno scavalcato la barriera del passaggio a livello chiusa per l'arrivo del convoglio. Senza esitazione hanno messo in salvo l'uomo rischiando loro stessi la vita. Una questione di minuti. Pochissimo tempo dopo il passaggio del treno li avrebbe investiti tutti e tre.