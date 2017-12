Basilicata, la Coca Cola "sposa" l’Amaro Lucano

Gli opposti si attraggono, inizia così un matrimonio storico tra due aziende di tradizioni antiche eppure diversissime che mai avremmo immaginato insieme. Una grande opportunità per il Sud e per la Basilicata la partnership concretizzatasi tra l'Amaro Lucano e la Coca Cola. In altri tempi non si sarebbe mai pensato a una simile “unione” commerciale ma la globalizzazione e la crisi economica che ha investito tante aziende al sud Italia l’ha resa possibile. La storia dell'amaro Lucano è iniziata nel lontano 1894 a Pisticci, in provincia di Matera, da una miscela selezionata di erbe, più di trenta, diventate poi un marchio di successo. Un amaro con la sua nobiltà visto che viene addirittura abbinato con lo champagne. La Coca Cola, la bibita che ha conquistato tutto il mondo, è nata pochi anni prima, nel 1886, ad Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti d'America. Idea di un farmacista polacco, John Stith Pemberton, come rimedio per il mal di testa e la stanchezza. Due sposi “attempati”, quindi, ma con un vissuto straordinario in termini di fama e successo. Così due storie, lontane non solo migliaia di chilometri, oggi si congiungono e costruiscono un cammino comune. La compagnia Coca-Cola Hbc Italia diventa dal primo febbraio distributore esclusivo per l'Italia nel canale "Out of Home" degli 'spirits' di proprietà del Gruppo Lucano 1894 con sede a Pisticci. Le due società hanno deciso di porsi come "interlocutori prestigiosi per il mondo della ristorazione e della mixology con un portafoglio prodotti che oltre allo storico Amaro Lucano, vedrà protagonisti nel canale fuori casa Limoncetta di Sorrento Igp, la Linea Anniversario (Amaro, Limoncello, Sambuca e Caffè), la Linea F.lli Vena (Mirto, Nocino e Liquirizia), oltre ai distillati Grappa Barocca e Grappa Passione Bianca", secondo quanto reso noto da un comunicato. "Questa partnership segna per Coca-Cola Hbc Italia un momento storico importante all'interno della sua strategia di Total Beverage Company", afferma Vitaliy Novikov General Manager Coca-Cola Hbc Italia, aggiungendo che "la forza distributiva di Coca-Cola Hbc Italia, unita ad un brand iconico come Amaro Lucano, darà vita ad una realtà completamente nuova per il mercato italiano degli spirits". "Per l'azienda Lucano e per la mia famiglia, che la guida da quattro generazioni, è motivo d'orgoglio aver stretto un accordo con una delle più grandi multinazionali al mondo che ha apprezzato proprio la nostra lunga storia imprenditoriale e il forte legame con il territorio e la cultura italiana, che rimangono imprescindibili - sottolinea il presidente del Gruppo Lucano Pasquale Vena -. Questa unione rappresenta un'opportunità di ulteriore grande crescita dei nostri prodotti nel mondo della ristorazione e della mixology dove sono già ben presenti e apprezzati".