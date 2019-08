Basilicata, non si apre il paracadute. Muore 45enne

Tragedia questa mattina a Lavello, piccolo centro in provincia di Potenza, dove un uomo di 45 anni è morto durante lancio di esercitazione con il paracadute.

Si trattava di un paracadutista professionista, originario di Bari. L'aereo era decollato poco prima dalla pista poco distante adibita ai lanci sportivi, ma quando l'uomo si è lanciato nel vuoto qualcosa è andato storto e il 45enne è finto con lo schiantarsi al suolo. All'arrivo dei soccorsi per lui, purtroppo, non c'era nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La vittima dell’incidente si chiamava Francesco Carone e stamattina era salito su un piccolo aereo insieme ad un gruppo di amici per il lancio con il paracadute una volta raggiunti al quota dei 1500 metri. Il 45enne stava effettuando il lancio con un paracadute "vincolato" all’aereo, meccanismo che dovrebbe permetterne l'apertura pochi secondi dopo il salto. Qualcosa però non ha funzionato e il paracadute di Carone (del tipo «ad ala», cioè governabile con dei tiranti) non si è aperto

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto che stanno ascoltando le persone che erano sul velivolo. Inoltre il paracadute utilizzato dalla vittima sarà sequestrato per comprendere cosa ne ha impedito il corretto funzionamento.