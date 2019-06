Bassano, straniero minaccia passanti e attacca militari: solo daspo

Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì a Bassano del Grappa (Vicenza), dove un cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze, prendendosela con alcuni passanti e con i carabinieri intervenuti per riportare la calma.

Si tratta di un marocchino di 42 anni, tale Abdelladime Bousedra, che intorno alle 16:30 di due giorni fa ha seminato il panico in via Volpato, dove ha preso di mira chiunque gli capitasse a tiro. Grida e minacce contro i passanti, i quali non hanno potuto far altro che inoltrare delle richieste d'intervento al 112.

L'intervento dei militari del comando di Bassano non è tuttavia servito per ricondurre lo straniero a più miti consigli. Il 42enne, infatti, dopo averli pesantemente insultati, si è scagliato contro di loro, costringendoli a ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per evitare ulteriori problemi.

In possesso di una bici e di un paio di guanti rubati, il marocchino ha continuato a dare in escandescenze anche una volta giunto nella caserma locale per le operazioni di identificazione. Gli uomini dell'Arma hanno dovuto pertanto richiedere l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118.

Il marocchino è quindi finito dietro le sbarre del carcere di Vicenza, in attesa del giudizio direttissimo, arrivato durante la giornata di sabato. Per lui, rimesso subito in libertà, un semplice divieto di dimora nella provincia vicentina.