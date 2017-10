Il batterio killer allarma il mondo: "Resistente a tutti gli antibiotici"

Una scoperta allarmante fatta, come riporta La Stampa, da un gruppo di scienziati che partecipavano negli Stati Uniti a un congresso dell’American Society for Microbiology. I ricercati hanno parlato di un batterio molto pericoloso che si sta diffondendo a una velocità sostenuta. E per questo hanno invitato i governi e le organizzazioni mondiali a non sottovalutare la minaccia.

Ma di cosa si tratta esattamente? È un batterio contenente un gene chiamato Mcr-1 resistente alla Colistina (l'ultimo antibiotico da utilizzare vista l'inefficacia di quelli normalmente in uso) e che sarebbe presente nel 25% dei pazienti ricoverati in ospedale in alcune aree della Cina, anche se è stato scoperto anche negli Usa e in altri venti paesi.

"Il mondo rischia di trovarsi di fronte a un’apocalisse antibiotica - ha detto al Guardian Sally Davies, Chief Medical Officer del Regno Unito -. Se non si fa qualcosa, operazioni di routine e semplici ferite potranno diventare mortali".