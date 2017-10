Battisti, il sindaco di San Paolo: "È un criminale, va estradato"

"L’estradizione deve essere fatta perché Battisti deve scontare la sua condanna qui in Italia" , ha detto il sindaco di San Paolo, Joao Doria, in una conferenza stampa a Palazzo Marino, dopo un incontro con il sindaco di Milano. "Adesso abbiamo un governo veramente democratico in Brasile, il Paese non può dare protezione a un criminale".

"Io credo che l’estradizione vada fatta e presto - ha ribadito il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Battisti ha una condanna definitiva ed è giusto che torni in Italia. Spero che venga assicurato alla giustizia italiana il prima possibile".