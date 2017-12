"Bellomo imponeva alle allieve un contratto di schiavitù sessuale"

Una dietro l'altra continuano ad emergere denunce contro Francesco Bellomo e Davide Nalin. Oggi si aggiunge il racconto di Chiara (il nome è di fantasia), una ragazza che ha frequentato la scuola "diritto e scienza" diretta dal consigliere di Stato tra il 2013 e il 2015, per poi abbandonarla senza rimpianti.

I fatti sono ormai noti. Bellomo, consigliere di Stato ed ex magistrato, è accusato di aver imposto un contratto che "non rispetta la libertà e la dignità della persona" agli allievi che meritavano di accedere ad una borsa di studio per frequentare la sua scuola per aspiranti magistrati. L'esposto del padre di una ragazza ha fatto scattare l'ispezione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che a decretato la destituzione di Bellomo. Il 10 gennaio l'adunanza dei consiglieri dovrà decidere se ratificare o meno la decisione.

In attesa di quella data, emergono nuovi dettagli. Chiara, per esempio, racconta di come ha visto trasformarsi una delle borsiste della scuola. " Tornava in camera a tarda notte per cambiarsi d'abito poiché così voleva il consigliere - scrive la ragazza in un esposto presentato al consiglio di Stato - Spesso la vedevo piangere, mi faceva tenerezza, ma non potevo conoscere le ragioni perché la stessa mi confidava di essere obbligata a un non meglio specificato obbligo di riservatezza a ciò che diceva con il consigliere ". Chiara, come scrive nell'esposto, ne avrebbe parlato anche con lo stesso Bellomo al telefono. " Diceva che la ragazza era sotto minaccia o in preda a una crisi psicotica - riporta Repubblica - Proseguiva con una serie di insulti nei miei confronti perché avevo creduto alla giustificazione della sorella. Mi sgridava per non aver assolto con la dovuta diligenza al mio incarico di intermediario e mi invitava a ricontattare la sorella. M'invitò a scrivere un sms dando della bugiarda alla sorella e a lei della pazza. Mi insultò dando anche a me della pazza, dicendo che non avrei mai fatto il magistrato, invitandomi a ritirarmi dal corso. Minacciò di denunciarmi se avessi raccontato l'accaduto ".

Dopo tanti anni Chiara ha deciso di parlare. " All'epoca non ebbi la forza di farlo, dovevo prima risollevarmi. Ma oggi non posso tacere, non posso ambire alla toga e insegnare la legalità contraddicendo i valori in cui credo ". E così ha firmato e documentato l'esposto al Consiglio di Stato che giovedì 22 dicembre la commissione ha esaminato attentamente.

Negli sms che si scambiano Chiara e una collega che ha appena lasciato "Diritto e scienza" si troverebbero le "prove" di quanto scritto nell'esposto contro Bellomo. È il 10 gennaio del 2015. Chiara scrive: " Ma ti ha chiesto di fare quelle cose del libro? ". La collega risponde: "Iniziava il lavaggio del cervello, ho i messaggi ma soprattutto quando parlavano ". Chiara: "Brava, non cancellarli". A questo punto l'altra ragazza parla di un "contratto di schiavitù sessuale".