Ben Affleck ammette le molestie: "Ho agito in modo inappropriato"

Pioggia di critiche per l'intervento di Ben Affleck sul caso di Harvey Weinstein. L'attore ha commentato le accuse di molestie sessuali mosse da diverse donne nei confronti del produttore cinematografico, ma la rete non dimentica.

Il potente produttore cinematografico e co-fondatore della Miramax avrebbe violentato diverse donne, tra cui anche Asia Argento. È stata la stessa attrice a riportare al Corriere della Sera un abuto subito nel 1997. Ma sul caso Weinstein, che ora si dice "profondamente devastato" da quanto sta accadendo, è intervenuto anche Ben Affleck che però è stato sommerso dalle critiche.

"Dobbiamo proteggere le nostre sorelle le nostre amiche, figlie da situazioni del genere", ha scritto il bell'attore su Twitter, ma i commenti non sono stati di solidarietà. Gli utenti hanno infatti ricordato al divo di Hollywood un episodio del passato di cui era stato protagonista. Nel 2003, intervistato da Hilarie Burton, all'epoca presentatrice di Mtv, si era alzato dalla sedia per abbracciarla, solo che poi le aveva anche toccato volontariamente un seno in diretta televisiva.

A distanza di anni, l'attore chiede però scusa: "Ho agito in modo inappropriato nei confronti di Burton - scrive sui social - e per questo mi scuso sinceramente". L'ex volto di Mtv accetta le scuse, anche se tardive.