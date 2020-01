Beppe Grillo annulla il suo tour: "Mi devo sottoporre a un intervento chirurgico"

Ha deciso di annullare il tour del suo spettacolo in tutta Italia, che sarebbe dovuto partire a febbraio, per un problema di salute. E per avvertire il pubblico che lo segue, ha scelto di parlare in prima persona, tramite il suo profilo Facebook, come capita spesso. Così Beppe Grillo, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, ha spiegato che la rappresentazione di “Terrapiattista”, per ora, non andrà in scena a causa di un intervento chirurgico.

L'annullamento del tour

Il fondatore dei pentastellati, infatti, in un post sulla sua pagina Facebook ha chiarito le motivazioni dell’annullamento del suo tour per problemi di salute. “Ciao a tutti”, ha scritto il comico genovese, “devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che, negli ultimi tempi, non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente”.

"A presto, l'Elevato"

Il comico ha poi motivato la cancellazione del tour per la necessità di fare l’operazione: “ A breve mi dovrò sottoporre a un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro ”. E nel congedarsi dal suo pubblico virtuale, con il sarcasmo che lo contraddistingue, ha scritto: “Ciao, a presto! L’Elevato”.

Che cosa sono le apnee notturne

In base a quanto dichiarato da uno dei fondatori del M5S, il problema alla base della cancellazione dei suoi spettacoli in giro per il Paese sarebbe quello delle apnee notturne. La sindorme delle apnee ostruttive nel sonno è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Secondo gli esperti, si ha la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno quando il numero di apnee è uguale o superiore a cinque episodi per ora oppure quando si ha almeno un numero di eventi uguale o superire a 15, accompagnati da evidenti sforzi respiratori.