Bergamo, ruba 20mila euro di cibo destinato a voli Ryanair

Colpo grosso ai danni di Ryanair, compiuto a Bergamo da un addetto al trasporto di alimenti destinati al catering per la vendita sugli aerei di linea della compagnia irlandese.

Numerose le segnalazioni di furti verificatisi nella zona dell’aeroporto di Orio al Serio che sono giunte alla Guardia di Finanza, e che hanno portato i militari ad intensificare i controlli alla ricerca dei colpevoli. In particolare le attenzioni si sono concentrate su un mezzo destinato al trasporto del catering di bordo dei velivoli della Ryanair e sui suoi sospetti spostamenti. Dopo aver seguito la vettura fino al parcheggio del Centro commerciale Galassia, gli agenti delle Fiamme Gialle si sono resi conto che l’autista, un cittadino albanese di 40 anni, stava nascondendo della merce precedentemente caricata sul suo furgone all’interno di una cabina elettrica non più in uso.

Si è venuto quindi a scoprire che l’uomo rubava parte degli alimenti in vendita sui voli della compagnia irlandese e, dopo averli nascosti, se ne impossessava nuovamente per poi trasportarli in un Bar/Bed&Breakfast di sua proprietà a Bergamo e rivenderli.

Dalle perquisizioni che sono seguite alla segnalazione del responsabile sono emersi oltre 2600 prodotti sottratti al catering dei voli Ryanair, per una cifra che si aggira intorno ai 20mila euro.