"Gnocchi per la patente", nei guai funzionari Motorizzazione

Gnocchi, focaccia e benzina. Sono solo alcuni dei regali che la motorizzazione di Bergamo avrebbe chiesto alle autoscuole della città per promuovere gli allievi.

Come riporta l'Eco di Bergamo, il gip Ilaria Senesi ha disposto l'obbligo di firma per dodici persone: tre esaminatori della motorizzazione e nove proprietari di autoscuole della Bergamasca. A vario titolo, gli indagati sono accusati di corruzione, concussione e truffa.

Le indagini hanno accertato una pratica a dir poco discutibile e ripetuta diverse volte nel tempo. La motorizzazione avrebbe chiesto regali in cambio della promozione degli allievi, ignari di tutto, portati dalle autoscuole. Si tratterebbe, come riporta il giornale locale, di vassoi di gnocchi, borse piene di spesa, carne, focaccia, un tappetino per il cane, un buono per trattamenti estetici e un'affettatrice. E ancora: soldi, lavaggi auto, benzina e pranzi. La stessa struttuta è già stata al centro di altre due inchieste per pratiche sospette riguardanti le revisioni delle auto.