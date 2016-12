Berlino, la madre del terrorista: "Colpa della sicurezza italiana"

Il terrorista di Berlino, Anis Amri, è stato freddato a Milano dopo una sparatoria con due poliziotti italiani. L'Italia si è svegliata più fiera e consapevole delle capacità delle sue forza dell'ordine. Ma c'è qualcuno che nei giorni scorsi ha messo in dubbio queste capacità: Nour Alhoda Hassani, la madre dello stragista.

L'intervista choc ai famigliari

In un’intervista alla Deutsche Welle, la madre di Amri ammette di sotto choc e aggiunge " i suoi sentimenti di vicinanza al popolo tedesco ". Un gesto doversoso, ma punta il dito e parla di " forze di sicurezza in Germania e in Italia che sicuramente hanno delle responsabilità ". Insomma la colpa sarebbe nostra. " L’hanno preso un paio di volte, perché non lo hanno rimandato indietro in Tunisia, perché non è stato condannato, perché non è stato incarcerato? Era un sospetto ".