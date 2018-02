Berlusconi, un anno per fare il premier

Silvio Berlusconi allontana una volta di più l'ipotesi della Grande coalizione alla tedesca e apre a una sua discesa in campo e a una sua candidatura a premier tra dodici mesi. «I partiti in campo hanno visioni e principi differenti - mette in chiaro a un forum organizzato dall'Ansa su Facebook - e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizioni». Che in Italia sono percepite come «inciuci». «Saremo in grado di avere un governo», aggiunge Berlusconi, che si dice «a disposizione» per proporsi di nuovo come presidente del Consiglio in caso di stallo e di nuove elezioni tra un anno.

In serata i grillini hanno diffuso i nomi dei ministri del governo M5s. L'irritazione del Colle e di Palazzo Chigi.