Berlusconi, avaria al motoscafo: soccorso in mare a Ischia

Piccolo contrattempo per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere aveva già postato la sua foto a bordo del motoscafo che lo stava portando ad Ischia, per la convention di Forza Italia, quando il motoscafo su cui viaggiava ha avuto un’avaria a uno dei motori. Berlusconi è rimasto così sull’imbarcazione, al largo di Capri, in attesa che un'altra barca privata partisse da Ischia per riportarlo sull’isola. Il trasbordo in mare, però, per motivi di sicurezza non è stato fatto e il motoscafo con Berlusconi si è rimesso in movimento verso Ischia con un solo motore.