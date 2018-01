Berlusconi: "Inchiesta sulla cessione Milan? È solo un altro buco nell'acqua"

Dopo il falso scoop de La Stampa sulla vendita del Milan, Silvio Berlusconi risponde da Domenica Live di Barbara d'Urso a chi ha provato nuovamente ad infangare il suo nome nel pieno di una campagna elettorale: "I giornalisti che hanno scritto sul Milan hanno fatto un buco nell'acqua, anche perché mai nessuno avrebbe approfittato di un'operazione così conosciuta a tutti, come la vendita di una squadra di calcio". Poi Berlusconi ha spiegato come nella vendita della società rossonera "Fininvest si è avvalsa di banche di alto livello e alla fine abbiamo venduto ad una protagonista dell'industria cinese, che ha mantenuto tutti gli impegni".



E ancora: "Tutte le volte che ci sono campagne elettorale e si profila una mia vittoria se ne inventano di tutti i colori. Questa volta se ne sono inventata una enorme che è stata smentita. Il fatto che noi si sia approfittato della vendita del Milan per portare in Italia capitale che erano fuori non è assolutamente vera". Insomma il Cav ha risposto in modo chiaro a chi ha provato, ancora una volta, a fare uno sgambetto a poche settimane dal voto.