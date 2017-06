Biaggi, condizioni stabili: "Resta in terapia intensiva"

" Le condizioni generali di Max Biaggi sono stazionarie. I parametri vitali sono al momento soddisfacenti, con un adeguato controllo della sintomatologia dolorosa ". Lo rende noto la Direzione Aziendale dell'Ospedale San Camillo che questa sera alle 19 diffonderà un successivo bollettino medico.

Biaggi " rimane in terapia intensiva perché il trauma subito è potenzialmente evolutivo e richiede un adeguato monitoraggio. La prognosi rimane pertanto riservata. Il paziente è stato sottoposto ad una procedura per migliorare l'attività' respiratoria ". L'ex campione del mondo, a quanto si apprende, ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina era di buon umore compatibilmente alle sue condizioni. Rimangono quindi stabili le condizioni di Max Biaggi, ricoverato dopo un incidente in moto avuto in pista a Latina.

Il messaggio della compagna