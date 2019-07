Bici, scatta l'obbligo del casco per gli under 12

La proposta di legge che modifica il codice della strada approvata in Commissione Trasporti alla Camera prevede diverse novità: tra queste la più interessante è l'obbligo di indossare il casco in bici da parte dei bambini di età inferiore ai 12 anni. Tuttavia ci sono anche ulteriori importanti aspetti: per l'utilizzo del cellulare alla guida si potrebbe incorrere nella sospensione della patente da sette giorni a due mesi; i disabili potranno sostare gratuitamente sulle strisce blu; strisce rosa saranno riservate alle donne in gravidanza e/o con bimbi fino a due anni; obbligo delle cinture di sicurezza a bordo degli scuolabus.

Alcuni componenti della Commissione fanno sapere che tale proposta " prevede pugno più duro nei confronti degli automobilisti indisciplinati ma anche più trasparenza e tutela dei diritti del cittadino ".

Esulta Forza Italia

Roberto Rosso, primo firmatario dell'emendamento, ha dichiarato: " Siamo orgogliosi che la maggioranza in Commissione Trasporti, dopo un confronto non facile ma sicuramente costruttivo, abbia recepito il nostro emendamento per introdurre l'obbligo del casco fino ai dodici anni per i bambini che vanno in bicicletta ".