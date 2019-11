Biella, gambiano ubriaco devasta il market: per lui semplice denuncia

Completamente ubriaco, ha dato in escandescenze all'interno di un supermercato di Biella, scatenando il panico tra i presenti.

Il responsabile, un gambiano di 25 anni, si è presentato all'interno del Penny Market di viale Macallè durante la serata dello scorso venerdì. Sono quasi le 18, e tra le corsie numerosi clienti sono impegnati nella spesa quando lo straniero inizia col suo spettacolo.

Totalmente fuori controllo, si è accanito contro alcuni scaffali, scaraventando a terra bevande e alimentari e causando un fuggi fuggi generale dei presenti.

Pur spaventati, i membri del personale del supermercato hanno cercato per quanto possibile di far ragionare l'extracomunitario per riportare la calma, ma ogni tentativo si è dimostrato vano.

Per questo motivo sono state allertate le forze dell'ordine, giunte in breve in viale Macallè. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Biella, che sono riusciti ad avere la meglio sul gambiano, bloccato a terra.

I militari hanno quindi contattato i soccorsi, per fare in modo che lo straniero potesse essere visitato al pronto soccorso prima di venire trasferito in caserma. Il 25enne è finito per accertamenti all'ospedale di Ponderano, quindi, una volta dimesso, è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento aggravato.

A diffondere la notizia via social il vice sindaco Giacomo Moscarola. "E questa sera un extracomunitario ha deciso di devastare il Penny di Viale Macallè a Biella" , racconta Moscarola, come riportato da "NewsBiella". "Queste sono le risorse tanto care alla sinistra. Un grazie alle forze di polizia che sono immediatamente intervenute" .