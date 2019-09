La furia dell’uragano Dorian: alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti

L'uragano Dorian ha abbandonato le Bahamas e si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43 morti (per ora) e centinaia di dispersi. Le unità di soccorso hanno raggiunto diverse aree e comunità soltanto alcune ore fa, quando finalmente la forza dei venti di Dorian ha reso possibile muoversi. La giornalista di Sky News Amanda Walker è stata una delle prime ad arrivare sul luogo del disastro, il suo report è leggibile su Sky News. Il bilancio è chiaramente provvisorio visto che le ricerche sono iniziate poco fa e potrebbe peggiorare. Dalle foto della giornalista è possibile vedere le case distrutte e i tralicci delle unità elettriche a terra nelle strade, pericolosamente a contatto con l'acqua rendendo alcuni punti vere e proprie trappole mortali. Il centro di High Rock è stato letteralmente distrutto, è una città che non esiste più.

"Sembra che un buldozer sia passato sopra le case di High Rock, invece non sono state le macchine create dall'uomo quanto la forza della natura", si legge sull'articolo. L'uragano ha abbandonato le Bahamas quattro giorni fa dopo averle tenute nel suo occhio per circa 48 ore. Balconi staccati, mobili in strada. Oltre al vento una grossa onda generata da nord si è infranta sulle isole travolgendo qualsiasi cosa si trovasse davanti e andando a formare vere e proprie pile di automobile tutte accatastate ai bordi delle strade.

Gli esperti hanno detto che sarà sicuramente possibile riportare alla normalità il paese ma ci vorranno moltissimi anni, visto che fino ad oggi i danni sono ingenti e nonostante siano passati quattro giorni ancora alcune aree del paese risultano essere irraggiungibili.