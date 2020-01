"Mamma, aiutami": bimba di 5 anni azzannata da 2 cani

Azzannata da due cani di grossa taglia mentre era in compagnia della mamma. È la terribile aggressione di cui è stata vittima una bimba di appena 5 anni che, soltanto per puro miracolo, non ha avuto tragiche conseguenze.

I due molossi l'hanno rincorsa nella penombra e, una volta raggiunta, l'hanno scaraventata al suolo inferendole svariate ferite al corpo della piccola. Secondo quanto riporta la testa d'informazione Ciociaria Oggi , la vicenda si è consumata attorno alle ore 18.00 di mercoledì 15 gennaio, a Isola del Liri, comune di circa 11mila abitanti in provincia di Frosinone. La bimba, originaria di Sora, era andata con la mamma ad accompagnare il fratello di 9 anni ad un allenamento di boxe. Le due sarebbero state di ritorno verso l'auto, parcheggiata in prossimità della zona stadio, quando si è verificato il violento attacco ad opera di due grossi cani provenienti dal cortile di una struttura privata. Sono stati attimi di vero e proprio panico.

" Mamma, aiutami! ". La piccola, con i due molossi alle calcagna, non ha potuto far altro che implorare disperatamente aiuto. La donna, spaventata dalla scia di sangue sull'asfalto e temendo per l'incolumità della propria figlia, ha reagito d'istinto picchiando con i pugni chiusi sul dorso dei due animali finché non hanno mollato la presa. "Ho visto questo cane nero assalire mia figlia – racconta la mamma ancora sotto choc per l'aggressione – La bambina urlava 'aiutami'. Mi sono fatta forza e ho fermato il cane urlandogli nelle orecchie di lasciarla, gli davo cazzotti sul dorso per farlo desistere. Mia figlia piangeva, perdeva sangue, ma non sapevo da che parte del corpo. C'era una signora in un'auto lì vicino ma per la paura non è riuscita a scendere".

Liberata dalla morsa canina, la bimba è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza. Per fortuna, le ferite riportate sono state di lieve entità o, almeno, senza gravi conseguenze per la vita della piccola. " Grazie a qualche santo, il cane è andato via e mia figlia, per miracolo, è salva. - continua il racconto della mamma - Ho subito chiamato il 118 e i vigili urbani. Ci hanno portato con l'ambulanza al pronto soccorso di Sora, dove mia figlia è stata sottoposta al protocollo del caso. È ferita al sederino e agli arti inferiori, infatti, non può sedersi".

La donna ha immediatamente sporto denuncia al commissariato di Sora incaricando l'avvocato Annalisa Carelli, del foro di Cassino, di seguire il caso. Intanto, la polizia locale ha avviato le indagini per verificare se i cani fossero regolarmente detenuti da un proprietario oppure no. I due cani sarebbero stati già segnalati per una precedente aggressione.