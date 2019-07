Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente nel Foggiano

Un uomo di 34 anni e sua figlia di appena sette mesi sono morti in un incidente in galleria, nel foggiano. Il padre della neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di Barletta. Lo scontro è avvenuto questa mattina sulla statale 688, dentro alla galleria “San Benedetto”, nel tratto del comune di Mattinata.

Il terribile incidente ha interessato tre veicoli e, oltre alle due vittime, ha provocato quattro feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Dalle prime notizie sulle cause del disastro riferite a La Gazzetta del Mezzogiorno, le autorità ipotizzano che l'impatto sarebbe stato provocato da un sorpasso pericoloso di uno dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i medici del 118

Secondo quanto riportato nell'auto insieme a padre e figlia viaggiavano anche la mamma della piccola e un'altra donna: a quanto pare la famiglia stava andando al mare e aveva quasi raggiunto la spiaggia dove avrebbe trascorso la giornata. Gli inquirenti stanno ora indagando per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Il traffico inizialmente bloccato e deviato sulla viabilità alternative è tornato regolare.