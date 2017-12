Una bimba di tre anni è morta a Natale per sospetta meningite

I medici sospettano che sia la meningite la causa del decesso di una bambina di tre anni e mezzo che è venuta meno il giorno di Natale al Policlinico Gemelli di Roma.

Si è diffusa soltanto in queste ore la notizia che la piccola, del comune romano di Capena, ricoverata in arrivo dall'ospedale Sant'Andrea quando già era in condizioni terminali, non ce l'ha fatta, nonostante l'intervento del reparto di terapia intensiva.

Sarà necessaria un'autopsia per confermare la prima diagnosi dei medici, secondo cui a uccidere la bimba sarebbe stata una meningite da pneumococco. L'esame sarà effettuato all'Istituto superiore di Sanità, su un campione biologico già inviato dal Policlinico.

In attesa di prove concrete, il servizio d'igiene del distretto 4 della Asl Roma F ha imposto la profilassi antibiotica per gli allievi della scuola materna frequentata dalla bambina, ma anche per i genitori e per chi era entrto in contatto con lei.