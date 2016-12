Bimbo difende la mamma. Picchiato dall'ex marito di lei

Ha avuto il coraggio che forse molti adulti non avrebbero dimostrato. Un bimbo di 8 anni è stato brutalmente aggredito e pestato al bar da un uomo ex marito di sua mamma.

Il coraggio del bimbo

Il piccolo era ad un bar di Cornigliano, a Genova, con la madre quando è entrato nel locale l'ex marito della donna. Insieme a lui anche il fratellino più piccolo. I due ex coniugi iniziano a litigare ferocemente, tanto che l'uomo alza le mani contro la donna. In quel momento il bimbo trova la forza di frapporsi tra l'aggressore e la mamma, difendendola dalle botte ma finendo strattonato e malmenato.

Come scrive GenovaToday, il piccolo è stato trasportato all'ospedale Gaslini per accertamenti. Altri presenti nel bar, invece, hanno bloccato l'ex marito facendo scatenare una violenta rissa che ha coinvolto diversi individui. Solo l'arrivo delle Forze dell'Ordine ha riportato tutto all'ordine e gli agenti hanno provveduto a denunciare per lesioni l'ex marito, un 40enne separatosi ormai da molto tempo con la madre del piccolo.