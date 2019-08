Bimbo gravemente ustionato da crema solare finisce in ospedale

Bambino ustionato gravemente da una crema solare. La notizia, che giunge dritta dal Regno Unito, ha suscitato forte clamore e messo in allarme i genitori di mezzo mondo. Un bimbo di soli 5 anni, Rhys Williams, ha riportato delle ustioni di severa entità dopo aver applicato la pomata protettiva sul corpo. La madre del piccolo, Ffion Roberts, profondamente scossa dall'accaduto, ha denunciato la Edgwell Personal Care, casa produttrice della crema incriminata Banana Boat.

Vesciche, strinature profonde ed escoriazioni. Così, si presentava la pelle di Rhys Williams, un bambino inglese di 5 anni, quando lo scorso 24 luglio è stato trasportato d'emergenza al pronto soccorso. Un'ustione gravissima causata dall'applicazione di una pomata protettiva molto diffusa nel Regno Unito: la Banana Boat della Edgwell Personal Care. È accaduto tutto nel giro di 24 ore.

Il pomeriggio antecedente alla terribile scoperta, Rhys giocava nel giardino di casa con i suoi fratellini. Verso sera, la madre, Ffion Roberts, ha notato un lieve arrossamento sulla zona delle spalle e lungo la schiena del piccolo. Di primo acchito, sembrava si trattasse di una leggera scottatura, nulla di rilevante insomma. Ma, il mattino dopo, la situazione è degenerata. Il bambino ha cominciato a lamentare un dolore lancinante al dorso riportando, delle vesciche purulente ovunque. Allarmata dalla condizione del figlio, Ffion Roberts si è rivolta al medico curante per ricevere delucidazioni. Non avrebbe mai immaginato cosa sarebbe accaduto di lì a breve.

"Ho notato che era un po’ rosso alla fine della giornata - ha dichiarato la madre del bambino in una intervista rilasciata ai media inglesi - ma il giorno seguente si è svegliato con piccole vesciche che gradualmente sono peggiorate. L’ho portato dal medico per un consiglio e mi ha detto di coprire con una benda la zona, ma alle 7 di sera Rhys non era migliorato, così ho telefonato fuori orario e mi hanno detto di portarlo direttamente in ospedale. Lì gli sono stati apposti sulle spalle dei cerotti per l’ustione e dell'ibuprofene per il dolore".

Subito dopo i fatti, Ffion ha denunciato la Edgwell Personal Care, casa produttrice della crema solare Banana Boat. La battaglia legale è ancora aperta.