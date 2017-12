Bitcoin, il nuovo oro dei nazisti

Un bitcoin vale la bellezza di 17mila dollari. Un boom enorme se si pensa che all’inizio del 2017 ne valeva 1000 e anni fa solamente 2. Una fortuna che premia anche i neo-nazi, che hanno sposato la nuova valuta perché permette l'anonimato.

La scoperta

Il giornalista Richard Spencer ha definito il Bitcoin creata lada un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto Richard Spencer, la valuta dell’estrema destra. Ne è un esempio la raccolta fondi in criptovaluta organizzata da Christopher Cantwell, suprematista bianco noto alle cronache per la rivolta di Charlottesville finita con un morto e 40 feriti. Motivo? Pagarsi l'uscita dal carcere. Infatti essendo stato bandido da ogni sito di crowdfunding è stato costretto a usare il Bitcoin.