Un blitz animalista ferma il Palio delle oche

Caos e tensione ieri al tradizionale Palio delle Oche di Lacchiarella, in provincia di Milano. Quando le oche erano già quasi a metà del percorso di circa 1500 metri, dieci persone hanno invaso il tracciato e improvvisato un sit in animalista per impedire lo svolgimento della corsa.

Per fermarli sono dovuti intervenire i carabinieri in assetto antisommossa (guarda le foto). Ne è nato un tafferuglio in cui due militari sono stati feriti e medicati sul posto per lievi contusioni, come racconta il Corriere.

Gli animalisti sono stati alla fine portati - tra le urla dei contradaioli arrabbiati - in una stradina laterale per essere identificati. Solo dopo un'oretta la corsa delle oche è ripartita da dove era stata interrotta e si è conclusa con la vittoria di "Volo", l'oca del cantone del "Punt da Legn".