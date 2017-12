Il blitz dei Nas non ferma il bistrot di Cannavacciuolo. E lo chef sembra sollevato dalle telefonate di stima e di affetto e anche dal fatto che fino ad aprile è impossibile fare delle prenotazioni perché è tutto esaurito.

Insomma, come riporta Repubblica, l'onda mediatica non ha travolto lo chef. Adesso naturalmente nel menu del Bistrot accanto ai piatti c'è sempre l'asterisco.

Era stato proprio un asterisco a far scattare le sanzioni dei Nas. Cannavacciulo si era sfogato così: "Ma quale frode? Per me significa fregare i clienti. E né io, né mia moglie, né il nostro staff lo ha fatto, lo fa o lo farà mai. Va bene che ci siano delle regole, ma applicarle in questo modo è assurdo. Si parla tanto delle difficoltà che gli imprenditori sopportano per lavorare in Italia, in qualsiasi settore storie come questa fanno venire voglia di andarsene da un’altra parte".

Adesso però l'affetto dei fan sembra aver addolcito lo chef.